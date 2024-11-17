高雄市鼓山區至聖路發生一起墜落事故，1名女子不明原因從鷹架上摔落地面，當場失去生命徵象，送醫仍宣告不治。

警消於17日18時許獲報於鼓山區至聖路段有人攀爬鷹架，未料，人不明原因墜落地面，送醫急救未果，據悉，死者為53歲女性，警方說，現場排除外力介入，詳細死亡原因將報請高雄地檢署檢察官相驗。

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