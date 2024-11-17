新北市樹林區保安街45巷，往大同山的方向，半山腰的一間景觀餐廳，17日晚間7時許，餐廳廚房突然起火燃燒，當時店內還有客人正在用餐，餐廳負責人立即疏散員工及客人，並立即報警處理，消防隊獲報在路途中就有發現濃黑煙，到達後發現獨棟餐廳已經全面燃燒，面積約90平方公尺，火勢不會延燒，詳細起火原因還有待釐清。

樹林大同山的景觀餐廳突然起火燃燒，消防隊到場撲滅火勢。（翻攝畫面）

據了解，這間景觀餐廳在樹林大同山的半山腰，餐廳主建物都是由組合屋建材搭建，根據報案人表示，起火點在後方廚房，當時起火後就有立即疏散人員到屋外的開放安全空間，由於該地區為山區，水源缺乏，消防隊不敢輕忽，立即出動多個分隊前往救援。

消防隊表示，獲報前往途中，就有發現半山腰有濃黑煙，到達現場後立即確認並無人員受困，隨即佈水線控制火勢，燃燒面積約90平方公尺，火勢隨即受到控制，沒有延燒的狀況，現場已一名員工預防性送醫，而詳細起火原因，還有待火勢完全熄滅後才可釐清。