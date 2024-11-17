大陸國產首艘大洋鑽探船正式入列

中國自主設計建造的首艘大洋鑽探船夢想號17日在廣州正式入列，這艘最大深度可達驚人的11000米的鑽探船號稱可以實現「打穿地殻」的願景，並成為深海資源勘探、關鍵技術裝備研發及大洋科學鑽探研究的重要平台。

據《快科技》報導，夢想號標誌著中國深海探測關鍵技術裝備取得重大突破，它所搭載的鑽採系統已達到國際頂尖水準，最大鑽探深度可達驚人的11000米，並配備了4種鑽探模式和3種取心技術，將為全球科學家探索地球深部、實現「打穿地殼」的科學願景提供了強有力的支援。

報導指出，除了地球科學研究，夢想號也將成為中國深海資源勘探、關鍵技術裝備研發及全球大洋科學鑽探研究的重要平台。

夢想號總噸位約33000噸，續航力高達15000海里，具備在全球任何海域進行無限航區作業的能力。（圖／新華社）

據公開資料顯示，夢想號總噸位約33000噸，總長179.8米，續航力高達15000海里，具備在全球任何海域進行無限航區作業的能力，且鑽探深度可達11000米。該船由自然資源部中國地質調查局組織、中國船舶集團設計建造，有150餘家機構與企業參與研究建造。

報導說，自2021年11月30日正式開工以來，歷經一年的建設，於2022年12月18日實現主船體貫通，並於2023年12月18日正式命名並啟動試航。

報導指出，夢想號採用了先進的模組化設計理念，攻克了多項世界級技術難題，實現了以小噸位承載多功能的目標。在國際上首次創新集成了大洋科學鑽探、深海油氣勘探和天然氣水合物勘查試採等多種功能，展現了中國在深海探測裝備領域的創新能力。

夢想號建造完成後，經過2輪嚴格的海試驗證，主要性能指標均優於設計要求，成功構建了中國自主的超深水鑽探裝備設計建造技術體系，為中國的深海探測事業注入了新的活力與希望。