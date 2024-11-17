44歲男星「潘帥」潘瑋柏出道多年，擁有多首經典好歌，喜愛美食的他體型一直忽胖忽瘦，今年5月在大陸開唱時，被網友捕捉到下巴消失畫面，引發熱議。今（17）日他在IG透露遭到好友王心凌揶揄，讓他急忙曬出兩人合照替自己平反。

潘瑋柏今日在IG分享和王心凌的合照，照片中潘瑋柏戴著墨鏡，以全黑帥氣造型現身，可以看出似乎瘦了不少，王心凌則是綁著可愛雙馬尾辮子髮型，露出開心的笑容。潘瑋柏也分享兩人之間小故事，她表示一個禮拜前，某一場演唱會結束後，收到王心凌的訊息，對方傳了一段他演出的影片，接著問：「你是不是忘了帶什麼？」潘瑋柏詢問後，王心凌回覆：「下顎線」。

潘瑋柏被王心凌笑「忘帶下顎線」，PO照反駁。（圖／翻攝自willpan23 IG）

潘瑋柏5月曾被捕捉到發福照片。（圖／翻攝自潘瑋柏 臉書）

聽到王心凌的回答，潘瑋柏表示自己笑到岔氣，「昨晚見面，我得證明一下，我帶上了！」合照曝光後，吸引不少人湧入留言，藝人小鐘留言笑稱：「有的人一笑傾城！而我一笑兩層magic」，網友則留言：「什麼時候回台灣開唱，讓大家親眼看見那鋒利的下顎線」、「有有有！帶得很明顯」、「戴上後確實年輕10歲」、「有變瘦」、「下班後吃什麼」。

事實上，近來潘瑋柏也成為另類吃播主，他在各大綜藝節目或是日常影片中享用美食樣子，深受粉絲喜愛，還受邀參加綜藝《聽說很好吃》，節目裡展現出對美食的執著，讓粉絲直呼：「很適合當吃播啊」、「每次看著他吃都充滿食慾，好香」、「看他吃飯很香，感覺可以每天搞一個吃播直播」。