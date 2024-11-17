南韓「護國神山」三星電子今年股價低迷，近日更失守5萬韓元防線。專家感嘆三星未跟上AI帶動的半導體榮景，已成為獨自陷入「寒冬」的輸家。為了應對股價危機，三星宣布將回購自家股票，總金額高達10兆韓元（約新台幣2543億元）。

三星在15日公告，計畫在未來1年內分批回購總額達10兆韓元的自家股票，其中價值3兆韓元（約新台幣763億元）的股票將從18日起買回，一直進行到明年2月17日，買回的庫藏股將全數註銷，而其餘7兆韓元（約新台幣1780億元）的股票將由董事會繼續商議，從提升股東價值的角度，重新評估處置方式。

由於錯失AI先機，加上第二代3奈米製程良率過低，沒有客戶賞光，多重利空因素拖累三星股價今年表現低迷，14日更跌破5萬韓元關卡，收在4.99萬韓元，創近4年5個月新低，市值跌破300兆韓元（約新台幣7.6兆元）。

身為南韓市值最大公司的三星電子，過去幾個月的股價走勢每況愈下。15日在逢低搶進買盤帶動下，三星股價強彈7.2%，但今年來累計跌幅仍深達32%。

三星在2017年也曾回購高達9.3兆韓元（約新台幣2365億元）的自家股票，並在回購後將其中50%註銷，成功提高每股價值，順利拉抬股價。

但分析師警告，儘管短期來看，回購舉措有望提振三星股價表現，但該公司仍需要具體的商業計畫來支撐長期股價。

市場認為，三星重金回購股票，除了展現捍衛股價的決心，同時也是為了提早應對川普重返白宮後的政策變動。投資人憂心，川普上任後，美國新政府料加大對中國大陸的牽制力度，導致全球貿易爭端加劇，晶片產業恐將遭受重創，而在大陸擁有龐大事業的三星，恐在川普的貿易保護政策下變得更加脆弱。