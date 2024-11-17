天氣漸涼，冷天裡旅人為了放鬆身心，選擇在這段時間與親友一起旅行，是冬季與旅遊特殊的連結性。為此，旅遊業者往往推出特別的冬季方案，例如親子旅行，或是溫泉泡湯，讓想要度假的旅客可以放鬆出遊。

迎接冬季到來，義大皇家酒店即日起至12月29日止，推出「暖冬雙享」住房專案，專案包含兩種方案。「一泊一食」專案享豪華客房一晚，搭配翌日自助式早餐2客，立即預訂即可獲得專案加碼，免費升等至兩中床的雅緻家庭房並贈送12歲以下兒童早餐2客，還有親子互動的設施讓大人與孩子互動玩耍，全家度過歡樂的時刻，專案價4388元起。

義大皇家酒店推出暖冬雙享專案，立即預定豪華客房可免費升等至雅緻家庭房。（義大世界提供）

義大皇家酒店有多家主題餐廳及三溫暖等設施。（義大世界提供）

搭配親子最受歡迎的義大遊樂世界，「一泊一食＋門票」專案享豪華客房一晚，含翌日自助式早餐2客及義大遊樂世界成人票2張，樂園內設有多項親子型遊樂設施，是家庭出遊不錯的選擇。即刻預訂享專案加碼優惠，免費升等至雅緻家庭房並贈送12歲以下兒童早餐2客及樂園兒童門票2張，闔家一起瘋樂園，現省超過2300元。另外，無論是體驗飯店，或遊義大遊樂世界任一方案，11月底前入住，飯店皆加碼依入住人數贈送價值800元的摩天輪搭乘券4張，將港都之美盡收眼底。專案優惠5688元起，案每日限量10間。

冬季泡湯療癒身心，瑞穗天合國際觀光酒店推出2025年1月限定優惠，包含早餐、晚餐，還可額外支付加人費用全家入住。酒店全館房型皆提供泡湯池，享受瑞穗在地溫泉「黃金湯」，還有多元水陸設施無限暢玩，雙人入住城堡精緻客房7999元起，最受小朋友歡迎的親子溜滑梯房型雙人入住8999元起。

瑞穗天合國際觀光酒店每間客房內皆可享受在地溫泉「黃金湯」。（天成飯店集團提供）

瑞穗天合國際觀光酒店推出一月限定優惠，也可加價入住最熱門的親子溜滑梯房。（天成飯店集團提供）

瑞穗天合國際觀光酒店提供多元水陸設施，包括主廚花園、跑跑甩尾車、旋轉木馬等。全館客房內提供瑞穗在地溫泉，水質富含鐵質、遇空氣即氧化成淡黃色的「黃金湯」。

此外，佔地2300坪的金色水樂園，室內提供滑水道、飄飄河、游泳池等，戶外也有露天風呂湯池，或是也可到休閒會館3樓的三溫暖裸湯區，享受冬日泡湯的寧靜氛圍，為讓旅客能延續旅行氣氛，瑞穗天合國際觀光酒店也將瑞穗黃金湯打造成隨手包泡湯粉，完美重現度假泡湯的美好回憶。

瑞穗天合國際觀光酒店的室內按摩水療區是冬季戲水好選擇。（天成飯店集團提供）