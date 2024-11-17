由於萬宜颱風外圍雲系、東北季風影響，明（18）日北部及東半部地區有短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部大雨或豪雨，東部山區有局部大雨，中南部地區及澎湖、金門、金門也有局部短暫雨。氣象署表示，周二（19日）東北季風持續影響，迎風面地區降雨持續明顯，北部及東北部低溫也下探18度。

氣象署指出，明天北部及東半部地區有短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部大雨或豪雨，東部山區有機會出現局部大雨，中南部地區及澎湖、金門、金門也有局部短暫雨；溫度方面，馬祖整天偏涼，氣溫在19到20度，北部、宜花整天濕涼，整天溫度約20至24度，其他地區白天舒適、溫暖，高溫約26至28度，夜晚清晨較涼，低溫21至23度。

氣象署分析未來天氣趨勢。（氣象署提供）

氣象署說明，周二水氣北移、東北季風持續影響，迎風面地區降雨持續明顯，基隆北海岸及東北部、大台北山區有局部大雨，其他地區亦有局部短暫雨；北部及東北部整天18至24度，花東21至26度，中南部20至28度。

周三至下周日（20日至24日）萬宜颱風逐漸減弱遠離，不過東北季風持續影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其中周三、周四（20日、21日）基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部大雨，周五（22日）基隆北海岸、大臺北山區及東北部地區仍有局部較大雨勢。