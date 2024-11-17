44歲藝人小嫻（黃瑜嫻）今年9月宣布重返校園，並以大學生身分就讀屏東大學音樂系，這段期間經常在社群平台上分享校園生活。怎料，小嫻今（17日）發文坦白犯了一個低級的錯誤，滿臉自責地說，現在真的要上緊發條了。

小嫻在IG貼出影片坦白，多年沒有讀書的她，確實理解力已經沒有其他人來得好了，必須要比別的同學再多花點時間學習，語帶幽默地自嘲：「土法煉鋼啊！不然怎麼辦，阿姨跟不上你們！」

回到家後，小嫻也分享了剛剛上課時，「犯了一個低級錯誤！」原來是老師從第一周就交代要印的資料，小嫻竟然完全不記得了，「我覺得代辦事項太多了，我現在每一天在我的手機行事曆上面呢，我小到連拿包裹、打電話要通知什麼東西，我全部都寫在上面。」

小嫻自嘲：「阿姨跟不上你們啊！」（圖／小嫻IG）

即便犯錯，小嫻仍強調她是很有決心的，「所以我現在要告訴自己說，發條要再上緊一點，既然選了音樂系，我們就好好認真的，就拚吧、就練啊、就寫吧！」並透露拍完片之後，還要分析作業，接著明天一早還要去學校練琴。

粉絲看完後紛紛留言加油打氣：「雖然累但是很開心吧！做自己喜歡的事情，就是充滿了活力和熱情啊」、「好記憶不如爛筆記！40歲後對這句話更深刻了」、「加油，跟自己說妳有在進步要有信心」、「現在唸書會比較累，小嫻加油。」