彰化縣二林鎮蔡女16日因遭李姓前夫持刀砍傷身亡，蔡姓死者肉身擋刀護女、全身是血，要女兒帶小兒子逃離凶案現場，2名子女奔逃哭喊「媽媽被砍了，快叫救護車！」，蔡女經送醫不治；9歲兒更因目睹媽媽被砍，疑驚嚇過度、不斷說「要媽媽」並哭喊「要爸爸被判死刑」，檢方認李男涉嫌重大，17日晚間向法院聲請羈押獲准。

蔡姓女子遭李嫌砍殺身亡，彰化檢警今天到彰化殯儀館相驗，釐清死因，發現死者遭砍5刀，其中頸部1刀極深，警方研判，其中1刀傷及頸部動脈，大量噴血，有可能為致命傷，研判蔡女生前慌亂用手抵擋，手部被砍到見骨，凶案現場血跡斑斑，警方拉起重重封鎖線。

彰化檢警將李嫌帶返命案現場釐清案情，面對媒體追問殺害前妻後悔嗎？李面無表情、沉默不語，警方依殺人罪嫌將李送辦，檢方認其涉嫌重大，有羈押必要，經彰化地方法院審理後，裁定羈押未禁見。

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