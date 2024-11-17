龜山曹家洋樓承載龜山百年歷史縮影，是龜山碩果僅存的洋樓，今年特別透過翻模創作保留老建物的紋理，製成窗景展示，副市長蘇俊賓除親手體驗，更送上手繪的曹家洋樓，期待透過藝術的介入，帶動周遭居民更認識在地，也加深對家鄉的情感。

龜山曹家洋樓承載龜山百年歷史縮影，今年特別透過翻模創作保留老建物的紋理，製成窗景展示，副市長蘇俊賓（左三）17日親手體驗，透過藝術創作為歷史建築注入新生命。（蔡依珍攝）

龜山曹家洋樓承載龜山百年歷史縮影，今年特別透過翻模創作保留老建物的紋理，製成窗景展示，副市長蘇俊賓17日親手體驗，透過藝術創作為歷史建築注入新生命。（蔡依珍攝）

曹家洋樓是日治時期龜山地區最華美的閩洋混合日式3層樓房，一度荒廢20餘年，直到2016年「桃園回龜山陣線」取得所有權人同意進駐成文化基地，今年透過市府推動的「社區美學實施計畫」，推動「百年窗景：曹家洋樓與龜山的時光織影」，透過邀請民眾一起改造洋樓門口、玻璃窗設計及陶土拓印，打造獨特的空間氛圍。

龜山曹家洋樓承載龜山百年歷史縮影，今年特別透過翻模創作保留老建物的紋理，製成窗景展示，副市長蘇俊賓17日親手體驗，透過藝術創作為歷史建築注入新生命。（蔡依珍攝）

龜山曹家洋樓承載龜山百年歷史縮影，今年特別透過翻模創作保留老建物的紋理，製成窗景展示，副市長蘇俊賓17日親手體驗，透過藝術創作為歷史建築注入新生命。（蔡依珍攝）

蘇俊賓也憶起國中時期對曹家洋樓的記憶，不諱言過去看著洋樓年久失修，都認為不可能保留了，所幸從早期的「青年回龜山陣線」到如今的「桃園回龜山陣線」，用心把不可能變成可能，在地居民展現的凝聚力與使命感令人感動，他也期待透過市府推動的「社區美學實施計畫」，讓藝術家進駐社區，以藝術創作與公共空間參與的方式，激發居民對家鄉的認同與情感連結，也為歷史建築與社區注入新生命。

蘇俊賓拓印門框。(蔡依珍攝)

蘇俊賓拓印門框。(蔡依珍攝)

蘇俊賓也現場體驗「拓映」計畫，在藝術家涂維政帶領下，探集曹家洋樓的生活痕跡，他和龜山區長張嘉平陸續將斑駁的門框、樓梯牆面精緻的雕花等細節拓印下來，透過翻模保留曹家洋樓的一磚一瓦，將曹家洋樓化為手中的藝術品。

拓印樓梯牆面精緻的雕花。(蔡依珍攝)

蘇俊賓對拓印出來的成品很有興趣，還拿出手機拍下模樣，期待完成後能帶回家蒐集。(蔡依珍攝)

有「被政治耽誤的藝術家」之稱的蘇俊賓，也將手繪曹家洋樓卡片贈予回龜山陣線，他特別把門口的檳榔攤隱形，讓曹家洋樓更完成呈現，笑言這是屬於平行時空中的曹家洋樓，藉此表達對地方文化保存的支持。

拓印出來的成品像藝術品。(蔡依珍攝)