不少人嚮往高薪職缺，但也有人中意輕鬆工作，一名網友好奇發問，目前月薪能達到4萬元又很輕鬆的行業有哪些，結果引起眾人討論，一面倒認為大樓保全工作輕鬆，就算年紀大也能做。

一名網友在PTT八卦板發文表示，如果要找月薪4萬、年薪50萬的輕鬆職業，要做外送、超商、手搖飲、司機，不求展望只求4萬爽爽過日子，好奇4萬月薪最高cp的職業是什麼。

貼文引起熱議，許多人點名做保全是最佳解，「問就是保全，別再問了」、「保全，少走40年彎路」、「保全吧，我家門口那個永遠都在看手機」、「保全都是做4休2，薪水35~42K」、「我代理老師當10年才發現保全超爽」、「保全真的穩，年紀大了也還是有機會」、「保全啊，挑對案場，自己帶筆電就變網咖了」。

也有網友分享行情，「四萬起跳的不多，台北新北多一點，其他地方就少一點」、「保全薪資看地區，台北的價格比較高」、「保全找園區的，薪水比較高」、「保全3萬居多，4萬要大社區或豪宅，但確實是最高cp職業，不費力」。

根據104薪資情報，保全人員／警衛月薪範圍落在3.3萬至4萬，職缺在相關產業內仍是最多的，大樓管理員月薪則是略少，為3.2萬至3.9萬。