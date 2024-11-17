2024年8月美國軍售相當活躍，一共宣布了22起新的外國軍售案（FMS）其中部分軍事裝備與台灣積欠的項目重疊。然而，台灣的武器積欠狀況與上個月相比絲毫沒有變化，目前積欠軍火價值已達205億美元（約合新台幣6554億元）的美國武器。對此，前空軍副司令張延廷17日就表示，「一般來說我們花了錢，後面的維修、補給、訓練、保養又是一筆錢，不是花了6000億就搞定了，是要乘以2.5，可能一萬多億台幣，結果拿到的東西不合時宜，要就前瞻未來的戰場做軍購」，引發討論。

張延廷17日在政論節目《新聞大白話》中表示，「我們的戰略構想要調整，因為整個作戰型態、特性，還有戰場的結構，都完全不一樣了，我們還在用以前的模式在做建軍備戰，這就是錯誤的」，張延廷舉例，「比如我們買的M109A6的自走砲，它生產線都停了，將來我們怎麼拿到相關的零組件、附件，我們相關的後勤、補給都無法，那我們買這些是做什麼？」

張延廷還提到，「而且現在這些自走砲或是大型坦克在未來的戰場中，發揮的效用慢慢在遞減，都是無人機，這未來戰場可能都是無人化了」，張延廷強調，「我們整個戰略構想都要趕快修調，而且我們的軍購清單要趕快做調整，不該買的要把它刪掉，因為已經過時了，會浪費錢」。

張延廷最後也說，「一般來說我們花了錢，後面的維修、補給、訓練、保養又是一筆錢，不是花了6000億就搞定了，是要乘以2.5，可能一萬多億台幣，結果拿到的東西不合時宜，要就前瞻未來的戰場做軍購」。