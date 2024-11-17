64歲運匠，身體也血糖方面的問題，加上沒有吃晚餐，開車突然暈訊直接撞上分隔島。（翻攝畫面）

新北市樹林區板橋往樹林中正路的樹林陸橋，17日晚間8時許，發生一起計程車自撞事故，民眾發現一輛小黃計程車不明原因偏移車道，直接撞傷中央分隔島，導致車輛卡在分隔島上，駕駛沒有下車，消防隊獲報到場，發現64歲駕駛並無外傷，意識清楚，隨後送檢查，而根據駕駛表示，車禍撞擊原因竟然是因為沒吃晚餐導致。

據了解，這名64歲的小黃運匠，平時就有血糖方面的問題，晚上因為想多賺點前，在街上來回繞看有沒有客人可以載，沒想到就錯過了正常晚餐時間，當時開車行經樹林陸橋時，突然一陣暈眩，才會失控撞上分隔島。

而轄區警方表示，當時獲報到場時，駕駛已經由救護車送往醫院，同仁到醫院了解才得知，駕駛本身有血糖問題，因為沒有吃晚餐才會突然暈眩，所幸車輛只是卡在分隔島，沒有造成其他用路人的傷亡。

樹林分局提醒民眾，如有身體方面疾病，請確實吃藥，如有感冒症狀者，請勿吃藥開車，避免因為藥性發作導致車輛失控，如發生意外可就得不償失。