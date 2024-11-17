殲-35A、彩虹7無人機、「九天」無人機在中國大陸珠海航空展亮相，驚豔全場。 退役少將栗正傑指出， 彩虹7無人機很明顯是針對美國的第二島鏈，美國真的是要小心了。「九天」無人機和機器狼，則是針對我們台灣。

栗正傑今(17日)在中天《張雅婷辣晚報》節目中表示 ，這次珠海航展，武器大概分為兩大類， 一大類是針對美國的 殲-35、殲-20S，還有虎鯨無人機、 彩虹7無人機。很明顯看出來，殲-35 、殲-20就是針對美國的F-22、F-35，無人機則是針對無人機的作戰。

栗正傑接著表示，虎鯨無人艦有600噸，航程可達4000海浬，很明顯就是指向關島。至於彩虹7無人機，他特別關注， 因為它是隱身型轟炸機，雖然繫彈量沒有美國的B-2那麼多，但彩虹7一架是4000萬人民幣，美國B-2則要24億美金，也就是說造一架B-2，可以造400架彩虹7無人機。 這幾款武器，很明顯是針對美國的第二島鏈，美國真的是要小心了。 第二島鏈之外，日本看到這些武器在這邊，也會皮皮剉。

栗正傑更指出，九天無人機和機器狼，就是針對我們台灣 。我們每天在那邊叫打城鎮戰，機器狼若到台灣打城鎮戰我們要怎麼跟它打？九天無人機等於是子母彈的概念，只是它灑下不是小顆的子彈，而是一批無人機。