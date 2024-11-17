海軍前艦長呂禮詩日前赴中國大陸參觀「珠海航展」，接受陸媒採訪時哽咽說，「要讓台灣觀眾知道，我們中國有多強」，引發爭議。由於呂為「少校」退役，並非「兩岸人民關係條例」適用對象，綠委邱志偉提案修法，要將「少校以上且領有終身俸人員」納入，參加中共黨政軍活動可剝奪月退俸。對此，前立委沈富雄17日就表示，「我反對用錢去處罰他，用錢能夠讓人收斂、改變意識形態那好辦，但是現在在錢的方面著眼的話，很多軍官大概會很反感，這個你損失就會非常的大」，引發討論。

沈富雄17日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，「如果我是呂禮詩，我也會覺得好厲害，但不會流淚哽咽，你會哽咽就要檢討自己是不是能收放自如」，但沈富雄話鋒一轉，「我覺得我們這邊在處理他的案子的時候，綠營就太敏感了、太小家子氣，我反對用錢去處罰他，用錢能夠讓人收斂、改變意識形態那好辦，但是現在在錢的方面著眼的話，很多軍官大概會很反感，這個你損失就會非常的大」。

沈富雄最後也質疑，「但這麼做，會不會改變這些軍官們效忠的對象？因為他們被處罰了不敢講，但不敢講不見得他們效忠的對象就不一樣，所以這個不是好辦法」。