大陸國足將在11月19日晚上主場對陣日本，鑑於上一場亞洲預賽對陣日本以0:7大敗，對19日再次對陣不敢樂觀，但也絕不能再次慘敗。大陸球評分析稱，僅從兩隊球員身價比對，實力差距確實太大，最大希望是能進球，「少輸為贏」還是最現實的目標。

據《騰訊網》報導，今年9月5日，大陸國足在客場0：7慘敗於日本，無論找什麼客觀理由，兩隊之間的實力差距明擺著。別的不說，就看世界排名、留洋人數和球員身價，這差距就不是一般大。

報導說，日本隊目前排名全球第15，球隊名單27人中有23人在歐洲踢球，總身價達2.89億歐元（約合台幣94.9億元）。而大陸國足排名全球第88，0人留洋踢球，目前隊中所有球員的總身價為953萬歐元（約合台幣3.1億元）。

據資料顯示，兩隊最近的15次交鋒，大陸國足以6平9負保持0勝績，而且這6場平局，若不是東亞盃就是友誼賽。上一次戰勝日本，則是1998年3月27日的戴拿斯杯（Dynasty Cup）東亞4強賽，至今已是26年前，當時黎兵攻進2球，以2-0擊敗日本。此後的20多年來，日本儼然已經取代韓國，成為中國男足的頭號剋星。

至於在世界盃預賽中擊敗日本，更得追溯至44年前的1980年12月26日，當時球員容志行開場第7分鐘踢進唯一的一球。

陸媒分析稱，大陸國足雖然最近預賽中有2連勝（2:1勝印尼、1:0勝巴林），但面對主力盡出的日本，想在主場拿分實在難度太大，只能少輸為贏。

大陸國足球員張玉寧表示，本次預賽首回合的0-7是中日兩隊交鋒史上最大分數差距，這次絕不會再輸那麼慘，「少輸當贏」是最現實的目標。

報導指出，在此之前主場輸日本的最大分差，是2004年亞洲杯決賽輸的1-3，如果19日晚上是這個比分的話，觀眾們能接受嗎？主帥伊萬科維奇表示想要拿分，願望很好，但現實是少輸、少丟淨勝球就已經不錯了。要真能踢到0:1，那絕對是一個可以接受的結果，甚至可以說是相當令人滿意。