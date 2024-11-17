台北市基層清潔人員業務繁重，不僅每日需於固定時間到點進行收運，就連清淤水溝、天熱灑水及巷弄清潔等都是可以看到他們的身影，甚至在颱風過後需快速出勤恢復市容，以維護民眾日常生活。為此，台北市環保局長徐世勲請命，向中央爭取提高《地方機關清潔人員清潔獎金支給要點》清潔獎金上限，增加「首都加給」給清潔人員。

徐世勲表示，北市清潔隊工作量與外縣市不同，除各縣市都有的主要道路外，還另含巷弄清潔，不僅如此5000人以上大型群聚活動，台北市每年超過40場，背後也都有清潔人員默默在後維護市容，像是立法院、凱達格蘭大道等地前的陳抗或遊行。

徐世勲分享，日前康芮颱風過境，造成北市路樹倒塌2000多棵，大家都認為要鋸樹很辛苦，但其實大、小斷枝落葉也高達幾萬點，需要同仁白天來回奔波不間斷清潔，甚至已打掃完的道路在接到民眾1999後，還要再回頭檢視，一天下來重複好幾次，結束後還要面對晚上垃圾收運。

徐世勲表示，有不少同仁向他反映，在台北市工作壓力真的很大，不只物價、生活費高，外加有其他親朋好友在其他縣市清潔隊，了解他們條件後，真心認為北市相較辛苦。

徐世勲說明，警察與消防人員取首都加給是因台北市陳抗、遊行等群聚的大型活動量最大且職務危險性較高，不過這些活動不僅有警消參與維護，還需清潔人員加入維持市容，並解釋雖然清潔人員工作危險性不高，但出勤比率絕對是數一數二，故先提出清潔員首都加給概念，因涉及中央法規跟高金額，將與環境部持續溝通爭取。