英國軍隊的紀律顯然是出問題了，一份新發布的報告披露， 2016 年發生的一起離譜事件，兩名男女士兵被發現，共同在一架停放中的AH MK1阿帕契戰鬥直升機的駕駛艙，兩人同在一個位子上，進行無法詳述的活動。

航空學家(TheAviationist)報導，在英國諾森伯蘭郡(Northumberland)的英國陸軍奧特本訓練區(Otterburn Training Area)舉行的一次演習中，被分配支援第653 中隊的阿帕契直升機分隊，地勤人員正準備前期檢查，這時他們注意到直升機的旋翼正在有規律的「上下跳動」。

很快他們在直升機裡發現了一對男女。報告寫道：「他們在後座的主駕駛艙，兩人腰部以下都赤裸，男性穿著制服，女性穿著便服。他們被命令離開駕駛艙並穿好衣服。經查，雙方都是現役軍人，酒醉情況明顯。」

隨後，兩人被拘留，等待所在單位的上級官員到來。報告沒提到2名男女後來怎麼處份。

據報道，事件發生後，軍營發布新的準則，要求地勤人員必須更嚴格地的看守飛行口。雖然在將飛機停放在不太安全的區域時，已經有相關程序，但是該直升機停在軍事訓練場等管制區域，所以看守者忽略了軍人也會亂搞。

英國著名八卦報紙《鏡報》(mirror.co)報道了這起事件。

2001年英國引進50架阿帕契直升機進入英國服役，並於2005 年宣布全面投入使用。英國阿帕契屬於特製版，引擎更換成英國自製的勞斯萊斯羅伊斯透博梅卡( Rolls-Royce Turbomeca) RTM322 引擎，名字也改成AH MK1。在其他方面，其規格與美國AH-64D 標準大致相同，都有著名的桅頂毫米波雷達。

這批阿帕契服役到2024 年，取而代之的是更先進的AH-64E 阿帕契守護者(Apache Guardian)，這次沒有英國特製版，也就沒有英國編號。原先的AH MK1被送往美國進行拆卸，以便在這些新機身的製造過程中，回收可以重複使用的零件。

雖然這起軍紀事件，是首次發生在阿帕契直升機的「機震」，但是其他相似的濫交、酗酒和猥褻行為，則是時有所聞，經常登上英國新聞。

2019 年，一群來自卡爾德羅斯皇家海軍基地 (RNAS Culdrose) 的海軍水手，在鄰近的赫爾斯頓鎮(Helston)的一家酒吧因戶外暴露行為而檢舉。一年前，伊莉莎白女王號航空母艦(HMS Queen Elizabeth R08)停靠美國佛羅裡達州，有6名水手私自上岸而被捕。

儘管兩廂情願的親密關係（儘管方式不恰當）和醉酒經常成為新聞，但更嚴重的是，英國軍隊中也長期存在霸凌、性騷擾、外遇和厭女症。

政府對英國軍隊中女性服役經歷進行了廣泛調查，聽取了4,000 多名現役女性軍人和退伍軍人的證據，揭露了英國軍隊裡廣泛存在的男女不平等，性侵、騷擾和普遍歧視，而且往往不用擔心遭到報復。