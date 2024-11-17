連鎖速食龍頭麥當勞近日推出厚鬆餅堡系列早餐，吸引大批排隊搶購人潮，甚至熱銷到缺貨、活動提早結束。一位網友近日到麥當勞消費，看到厚鬆餅堡系列停售公告時意外發現，下一檔期的活動是「五七地瓜球」，貼文曝光後引發熱議，許多人認為官方事先準備五七地瓜球「已售完」的公告，根本是想再做一次飢餓行銷。

原PO在PTT發文表示，他最近前往麥當勞餐廳時，發現店員誤貼出11月20日起適用的期間限定商品公告，內容除了提到近日推出的厚鬆餅堡系列、椒麻辣味雞塊，還有一個新品項「五七地瓜球」，右上角則註明「適用於11／20起」；原PO分析，雖然店家在公告上勾選相關已售完的品項，不過應該是錯貼了未來的公告內容，「這次不知道能撐多久」。

對此，許多網友紛紛藉此狠酸厚鬆餅堡系列的行銷模式，「又要搞飢餓行銷嗎」、「又要2小時賣完之後不補貨了嗎」、「新的宣傳方式嗎，台麥真是沒有極限耶，還沒賣先預定缺貨」、「能撐超過1周就要偷笑了」、「地瓜球應該還好，畢竟很常見」、「來看幾天就沒貨」、「『已售完』先做出來了，哈哈」、「開賣即售完，我看它這次說賣幾天，虛報日期，結果一直騙」。

另外也有不少人指出，其實肯德基早就推出類似的「雙色轉轉QQ球」，「肯德基就有的東西」、「肯德基出N年的東西點點點」、「看圖感覺像以前肯德基的雙色地瓜球」。