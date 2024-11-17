世界12強棒球錦標賽B組賽事，在昨（16日）上演台日大戰，也掀起日本各大媒體高度關注。有趣的是，就有轉播賽事的日本媒體，貼心地在每位台灣英雄上給予註解，意外掀起球迷們熱烈討論，形容就像在打電玩一樣。

有網友截下日本電視台《TBS》對中華隊球員的註解字卡，並PO到Threads上分享，「日本轉播單位，不管是台灣哪位選手，都把他們寫得很厲害！」可以看到，台灣隊長陳傑憲被評價為「生涯通算3成4打擊率的安打王！」

由於是用日文形容，再加上特殊字卡，喚起不少球迷的遊戲魂，紛紛笑說：「超級用心的」、「好像在玩遊戲喔」、「這個介紹不錯欸」、「實況野球吧」、「不管什麼東西改成日文都會變得很熱血」、「這種對決式文體，看了真的會有熱血感。」

也有精通日文的PTT網友，熱心地幫忙一一翻譯，像是陳晨威就被形容「台灣自豪的速度之星」、林立則是「3次打擊王的安打製造機」、江坤宇「台灣首屈一指的美技游擊」、江國豪「先發中繼兩頭跑的萬能右投」等等，就連姓名考倒各大日媒的台灣重砲手吉力吉撈·鞏冠，也是被以超長的日文塞在字卡，並用「22、23年中職全壘打王」來稱呼。