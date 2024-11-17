世界12強棒球錦標賽B組預賽，前3場預賽全勝的日本，17日在天母棒球場面對古巴，日本雖從5比1領先，變成跟古巴6比6平手，幸好栗原陵矢8局下敲出高飛犧牲打送回超前分，幫助日本7比6險勝古巴，除了預賽4連勝提前取得4強複賽門票，也是國際賽23連勝。

日本從2019年世界12強錦標賽複賽擊敗墨西哥開始，接著東京奧運、2023年世界棒球經典賽與亞冠賽、到本屆12強預賽締造誇張國際賽22連勝紀錄，今天雖然差點被古巴逆轉，卻仍把這項國際賽連勝紀錄推進到23場。

森下翔太2局下觸身球上到一壘，隨後靠著盜壘與投手暴投上到三壘，佐野惠太隨即打出中外野平飛安打送回日本第1分；3局下桑原將志、小園海斗接連安打上壘，辰己良介保送形成無人出局滿壘，也讓古巴趕緊更換中繼投手上場。

帕德隆一上場就被森下翔太敲出高飛犧牲打，送回日本第2分，古巴馬上再換投，改用古提瑞茲登板，他成功連K兩名日本打者結束這局；桑托斯4局上一開始就敲出深遠三壘安打，接著上場的德拉克用馬上安打送回古巴第1分。

被追成2比1的日本，4局下隨即敲出兩支安打攻占一、三壘，佐藤都治也適時揮出高飛犧牲打送回日本第3分；5局下日本攻勢再起，安打加保送攻占一、二壘，牧秀悟幸運敲出穿越一、二壘間安打，把森下翔太送回本壘得到第4分。

接下來佐藤都治也再次擊出高飛犧牲打，打完前5局，日本5比1領先；可是6局上，古巴又靠德拉克二壘安打送回第2分，日本雖換上橫山陸人中繼，卻被阿魯巴魯耶納、蒙卡達敲出1分打點安打，古巴追成4比5緊張局面。

日本趕緊換上鈴木昭汰面對滿壘局面，他漂亮三振華特斯化解危機；6局下日本攻佔滿壘，雖靠栗原陵矢保送擠回第6分，牧秀悟卻揮出雙殺打結束這局；沒想到7局上，日本中繼投手清水達出現離譜暴傳失誤，讓古巴追成6平。

8局下日本靠對方守備失誤與觸身球保送，形成一、三壘有人，一人出局，栗原陵矢適時打出左外野高飛犧牲打送回日本第7分；藤平尚真9局上登板救援，卻被戴斯潘涅、A.馬丁尼茲接連敲安，更對阿魯巴魯耶納投出觸身球形成滿壘。

幸好藤平尚真先用156公里速球三振解決蒙卡達，接著面對柯斯梅，現場也開始雨勢變大，藤平尚真漂亮用指叉球再次三振對手，讓日本驚險贏球。