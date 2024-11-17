中華隊17日在世界12強棒球賽對澳洲的9局上正要打擊，台北大巨蛋超過3萬名觀眾卻高喊「三振」！原來因為中華隊與日本都獲勝就能攜手晉級，豈知日本在天母棒球場被古巴逼到第9局只差1分滿壘，大巨蛋大螢幕乾脆直播日古戰的最後1球，最終「再見三振」也讓全場歡聲雷動。

中華隊當下以8比2領先澳洲，就怕日本那場出狀況，有趣的是，9局上中華隊球員也不急著踏上打擊區，直到看到大螢幕的再見三振，才繼續在大巨蛋的中澳大戰。