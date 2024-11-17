2024年亞太經濟合作會議（APEC）15至16日在祕魯利馬登場，各國領袖合照中，中國大陸國家主席習近平站在C位，即將卸任的美國總統拜登卻被安排至邊角位置。前立委沈富雄表示，秘魯如今把一個快要下台的拜登，擺得那麼遠，「夠大膽」。

主持人錢怡君17日在政論節目《TVBS戰情室 》中問到，這次交手，中國大陸贏嗎 ？沈富雄表示，那當然。秘魯也未免赤裸裸的大膽，川普還沒上台，如今把一個快要下台的拜登，擺得那麼遠，夠大膽。習近平去為錢凱港剪綵，所以秘魯現在充分在享受中共給它的優點。

沈富雄表示，今天中美兩個元首講話都很白，但高下有分。沈富雄說自己是中華民國佔上尉缺的預備軍官退伍，他和那位飽受批評的只差一階，呂禮詩是少校，他是上尉，他自己曉得拿捏分寸，所以聲明在先。

沈富雄接著表示，習近平的稿子講得真好。他解讀，重點是，一山不容兩虎，不應該是歷史的宿命，他還說，不要再冷戰了。習近平從來沒有說過要跟美國打仗，也從來沒有說打起來是你輸或我輸。他不但講不熱戰不打，連冷戰都不要，這樣的講法，我們要好好去想。