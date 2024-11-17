聯合國2005年將11月17日訂為「世界道路交通事故受害者紀念日」，多個路權團體晚間將在立法院前舉辦守夜活動，哀悼過去1年的罹難者。不料，今（17）日上午又發生公車追撞輾斃行人的悲劇。對此，前立委游毓蘭今日不但到場哀悼，同時也在臉書上表示，「我們常常感嘆明天或意外，不知那個會先到，對台灣的交通亂象只能扼腕無言」，引發討論。

游毓蘭17日在臉書上PO出一篇文章表示，「今天是世界交通受害者紀念日，正當我們準備全球的支持者一同響應，在立法院群賢樓前參加『零死亡紀念日：守望微光』守夜活動時；何等諷刺，不過咫尺之遙的忠孝東路、鎮江街口上午就發生了一起死亡車禍」。

游毓蘭指出，「當大都會客運的駕駛右轉前停等在斑馬線人行道前，進行指叉確認的安全措施時，後面的大有客運卻狠狠地撞上來，除了造成車上乘客受傷外，更讓一位正在穿越斑馬線的女士被捲入公車輪下，不幸殞命」。

游毓蘭也坦言，「雖然我們常常感嘆明天或意外，不知那個會先到；去對台灣的交通亂象只能扼腕無言，因為去年的820還路於民的大遊行，各個政黨的總統候選人都參加，也簽署支持2050交通零死亡的願景，甚至在去年12月1日『道路交通安全基本法』也在立法院三讀通過，納入以人為本理念，道路交通事故零死亡願景正式入法」。

游毓蘭更指出，「修法之後，交通部還是可以選擇性施行，還是可以視法律如無物」，游毓蘭最後也說，「賴清德總統，台灣的交通亂象，你曾經當過立法委員、行政院長、副總統，執政黨主席，居然可以沒有愧色？心中沒有一丁點不安？」