特斯拉執行長馬斯克高調支持川普助選成功，將與企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）聯手領導川普新成立的「政府效率部」（簡稱DOGE）。馬斯克已提出雄心勃勃的改革方案，計畫將美國現有的428個聯邦機構，大幅精簡至僅99個，並實施大規模裁員，削減率高達77%！

馬斯克日前接受保守派節目主持人卡爾森（Tucker Carlson）訪問時表示，許多聯邦機關對民眾而言陌生且難懂，其存在的必要性備受質疑。他強調，這些機關運作無效率，官僚主義盛行，迫切需要整頓改革。因此馬斯克不僅提議廢除冗餘機關，更計畫重新分配在職公務人員的工作內容。

馬斯克向來注重績效，他在2022年接手推特（後改稱為X）之後也是大刀闊斧進行裁員。據《商業內幕》、福斯財經網等外媒報導，他已砍掉9成人力，僅剩1000名員工，低於馬斯克聲稱的1500人。推特前員工透露，馬斯克入主以來，頻繁進行績效考核，而揮刀大砍人的做法，也遭批不近情理撼動士氣。

儘管馬斯克這套管理風格迭遭批評，外界也在質疑是否適用於政府部門，但他顯然已做好迎戰準備。在接受卡爾森訪問的內容曝光之後，他還在自家社群平台X上發話，「99個聯邦機構綽綽有餘」。

99 Federal agencies is more than enough https://t.co/OmWmfEHqyv — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2024

「馬部長」大膽向華盛頓官僚體系宣戰的做法引起PTT網友熱議，不少人高呼「台灣很需要」、「台灣也跟進吧」、「厲害，台灣怎麼沒有這種人材」、「台灣也把無效公務員砍一砍吧」、「贊成，台灣應該學習美國，裁掉公務機關多餘的冗員，尤其是那些壓榨、霸凌基層的高官，更應該直接裁撤掉」。

不過也有不少網友不看好，「這種裁法在台灣會輸吧」、「台灣你選前說你要弄一個裁公務員的單位，看會死多慘」、「台灣公務員只能砍福利吧？鐵飯碗可不是吹的」、「台灣會砍基層保高層別想了」、「很可惜台灣應該是辦不到的」。