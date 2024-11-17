歌手吳克群今（17日）在IG限時動態上發文哀悼爺爺吳鐘靈，震驚歌迷。對此，吳克群也透過經紀人向《中時新聞網》證實，吳克群的爺爺因腦溢血逝世，享耆壽96歲，「爺爺於2年前中風，家人已有心理準備，爺爺走得很安詳。」

吳克群今在IG限時發文寫下「爺爺！你是善良偉大正直的人，我會努力，接近...」字句間充滿不捨與難過的神情，同時也在背景播放瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）的歌曲〈Hero〉來哀悼爺爺，致敬爺爺剛正不阿的精神。

吳克群哀悼爺爺。（圖／吳克群IG）

據悉，吳克群的爺爺吳鐘靈曾任高雄市議長，但吳克群的爸爸、叔叔則沒有繼續從政。從小吳克群的學校成績優異，一表明要走音樂路時，卻未獲得家人們的支持，直到吳克群漸漸靠著〈吳克群〉、〈學不會〉、〈不屑紀念〉等無數創作的經典歌曲走紅後，才逐漸打動家人，也成功被爺爺認同。

值得一提的是，吳克群今年年初也是因為爺爺，才特地回來台灣錄製除夕節目《2024超級巨星紅白藝能大賞》，他說，當年爺爺認同他的演藝事業後，就直接變成鐵粉，不想錯過孫子任何一場演出，因此吳克群才會決定回來表演，好讓爺爺看到。