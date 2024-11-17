根據世界衛生組織（WHO）和美國疾病管制與預防中心（CDC）最新報告，2023年全球麻疹病例達1,030萬例，較2022年增加20％。全球疫苗接種覆蓋率不足被視為病例激增的主要原因。

世衛指出，麻疹是一種高度傳染性疾病，但可透過接種兩劑疫苗有效預防。然而，2023年有超過2200萬名兒童錯過第一劑麻疹疫苗的接種。報告顯示，全球有83％兒童完成了第一劑疫苗接種，但僅有74％兒童接種建議的第二劑疫苗，遠低於達成群體免疫所需的95％以上接種率。

2023年，全球有57個國家爆發大規模或具嚴重影響的麻疹疫情，波及非洲、東地中海、歐洲、東南亞和西太平洋等地區，與去年36個國家相比，增幅接近60％。其中，近一半的破壞性疫情發生在非洲，該地區疫苗接種覆蓋率最低。

儘管2023年因麻疹死亡的人數下降至約10萬人，較去年減少8％，但大部分死亡病例仍為5歲以下的兒童。世衛指出，死亡人數下降主要是因疫情集中於醫療服務相對完善、兒童營養狀況較好的國家和地區。

截至2023年底，全球已有82個國家成功消除麻疹或維持無麻疹病例。然而，隨著麻疹病例的激增，實現《2030年免疫議程》中全球消除麻疹的目標面臨嚴峻挑戰。儘管巴西今年再次被確認為已消除麻疹的國家，並使美洲成為全球唯一消除麻疹流行的世衛組織區域，但非洲和東地中海地區疫情依然嚴重。

世衛組織呼籲各國政府和合作夥伴，特別是在非洲和東地中海地區，以及脆弱、受衝突影響的國家，緊急採取行動，確保所有兒童都能完成兩劑麻疹疫苗的接種。