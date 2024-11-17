民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見前，自行請假3個月期限將至，中央委員會18日將開會因應。對此，前立委沈富雄17日就表示，「現在命在旦夕的民眾黨，能夠解決這個問題，就是如果柯文哲知道外面的情況，就講一句『你們改選吧』就好了，柯文哲應該要壯士斷腕，自己斷腕人家就沒話講了」，引發討論。

沈富雄17日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，「今天我們看民眾黨的問題沒有那麼複雜，要重選主席？還是讓柯文哲無限期請假？很多都可以簡單解決的，就是因為民眾黨一向為柯文哲獨尊，他講的算，一人政黨」。

沈富雄強調，「現在命在旦夕的民眾黨，能夠解決這個問題，就是如果柯文哲知道外面的情況，就講一句『你們改選吧』就好了」，沈富雄最後也說，「因為即使柯文哲出來，這個司法案件是沒完沒了的，由他繼續當這個黨主席，現在不宜了，應該要壯士斷腕，自己斷腕人家就沒話講了」。