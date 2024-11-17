16、17日兩天的活動都聚集了，滿滿的人潮。（運彩協進會提供）

在知名體育主播徐展元及樂天女孩的帶動下活動熱鬧精彩。（運彩協進會提供）

在知名體育主播徐展元及樂天女孩的帶動下活動熱鬧精彩。（運彩協進會提供）

為支持台灣體育，運彩協進會及台中市政府等單位攜手，16、17日在台中市府前廣場舉辦「世界棒球12強，台中現場直播應援嘉年華派對」，號召民眾一同為中華隊加油，吸引許多棒球迷參與，現場氣氛熱烈，「加油」聲不斷。主辦單位並舉辦「重棒三重奏」抽獎活動，今晚由立法院副院長江啟臣等人共同抽出特斯拉得主，也將氣氛帶到高潮。

連續2天直播應援嘉年華派對都吸引許多棒球迷到場觀賽，有人帶著小板凳、有人鋪上野餐墊，透過大型螢幕一同為中華隊加油，體育主播徐展元與樂天女孩也陪同球迷觀戰並與球迷互動，炒熱現場氣氛。

中澳大戰進行到5局下半時，在律師見證下，江啟臣、台中市運動局代理局長游志祥、運彩協進會祕書長王榮晟等人一同抽出最大獎特斯拉得主，現場high翻天。主辦單位指出，抽獎獎項包括IPhone16、Switch等，分別於16、17日的活動中抽出。

王榮晟表示，這次支持12強轉播直播，主要希望凝聚民眾熱愛棒球的心，一起為台灣體育及中華隊加油；運彩協進會長期支持體育，今年更推動「支持台灣青少年運動計畫」，已協助國高中羽球、舉重及擊劍等運動項目，並支持原住民偏鄉國中基層體育發展。