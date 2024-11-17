性生活美滿是許多情侶、夫妻保持感情親密的關鍵之一。一位20多歲的女子近日表示，30出頭的男友從事運動相關職業，兩人恩愛的次數一路下滑，從一開始3天一次到現在已經無性生活3個月，甚至讓她想為此分手，之後男友才透露，原來女子過去曾說「就算你很小也不持久，我還是希望你可以跟我做啊」，讓他相當有心理壓力，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛直言是女子的問題。

原PO在Dcard發文指出，她和男友交往了1年半，原本兩人性生活相當正常，不過頻率卻是一路直線下滑，從3天、5天、1周、2周、1個月，到現在已經3個月都沒有發生關係，男友總是用工作很累、壓力很大、事很多等理由拒絕她求歡，雖然兩人多次為此大吵，但因為男友其他方面都讓原PO相當滿意，因此捨不得分手。

原PO透露，最近她提議和男友一起去諮商，男友才坦言減少次數是因為，她過去溝通次數時曾說，「就算你很小也不持久，我還是希望你可以跟我做啊，我現在都用鼓勵的方式求你了」，讓男友心理壓力很大而不想愛愛，不過最後仍沒有共識，讓原PO相當無奈。

對此，許多網友紛紛回應，「妳竟然直接說他很小又不持久？我的天啊，妳的溝通能力掉在路上了嗎？對話也是前戲的一部份，要講這種潑冷水的話，誰會有感覺啦」、「媽呀，這什麼打擊人自信加情勒滿點的句子」、「妳都先關心自己的性需求欸，不是該先想辦法解開男友的心結嗎？妳都知道你傷害到他了，還一直吵性需求的問題…做事順序錯了吧」。