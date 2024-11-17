富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」韓籍成員李晧禎（이호정）擁有「釜山女神」、「最甜外援」等稱號。經常會在社群和粉絲分享生活、工作片段。17日她曬出一系列出席活動穿著絕美禮服現場照，難得露出深U事業線，電暈一票粉絲。

李晧禎17日曬出活動花絮照，照片中她畫著精緻妝容，穿著一套白色系修身禮服，將頭髮盤起，露出肩頸線條、鎖骨，領口大U設計，展現出傲人上圍和凹凸有致好身材，她對著鏡頭露出甜甜笑容又或是做出嘟嘴可愛小表情，展現光彩四射的一面。

李晧禎大秀事業線和凹凸有致好身材。（圖／翻攝自leehozeong IG）

李晧禎曾透露釜山出身的她因為口音聽起來比較強勢，加上外表給人比較高冷的感覺，因此有不少粉絲喜歡稱她為「大哥」。這次優雅又性感美照曝光後，依舊湧入大批粉絲留言誇讚：「皓禎根本就是仙女～怎麼可以美成這樣」、「妳是天使嗎？妳把妳的翅膀留在哪裡？」、「大哥太仙了」、「大哥美翻啦」、「大哥真性感」、「好誇張的顏值和身材」、「大哥是天上下來的仙女」。

事實上，世界棒球12強B組預賽正如火如荼展開中，韓國隊比賽，娛樂經紀公司「2S Spotainment」特別找在台發展的韓籍啦啦隊員，包含李晧禎、安芝儇、南珉貞、趙娟週、新人金泰琳等女神上場替韓國隊應援，超香的畫面立刻造成轟動。