第15屆珠海航展中國展出的先進裝備令人印象深刻，除了殲-20S、殲-35A隱形戰機等先進武器之外，備受外界關注的還有因俄烏戰爭而受到度關注的各種無人裝備，包括自殺式無人機、反輻射無人機和巡飛彈等。尤其是在本屆中國航展上首次亮相的中國蜂群2號陸戰車，更成為展會上最受關注的標的。

據《快科技》報導，蜂群2號陸戰車單輛可裝載發射48架固定翼無人機，每架無人機都能搭載光電偵察、打擊彈藥等多樣化載荷，且可以任意組合，形成功能多樣、任務複雜的無人機蜂群。

報導指出，這款陸戰車隸屬於「阿特拉斯」蜂群作戰系統，該系統由發射車、指控車和保障車組成，在充分發揮無人機蜂群機動靈活、載荷多樣、數量眾多等基礎上，拓展單機任務能力和集群智慧化水準，能快速形成自主作戰集群，實現對作戰區域的廣域偵察和對重要目標的精確打擊、偵察感知、快速回應等多樣化作戰能力。

陸媒《環球網》則指出，4年前中國電科曾在珠海航展上推出了第一個能實戰化運用的無人機蜂群作戰系統—「蜂群1號」陸戰車。經過幾年的技術演進，本屆珠海航展中國電科帶來新一代可以裝載48架無人機的「蜂群2號」及配套的「蜂群無人機II型」。

在本屆珠海航展上為蜂群2號陸戰車配套的「蜂群無人機II型」。（圖／環球網）

報導說，蜂群2號無人機的性能表面上並不起眼，也比不上參加航展的其他先進型號的無人機。不過，蜂群2號陸戰車的特點在於這些無人機具備高度智慧的協同作戰能力，蜂群無人機起飛後可根據需要自行編隊和分配任務，執行低空突防、誘餌欺騙、威脅規避和區域搜索等多樣化任務。

以區域搜索任務為例，從現場提供影像顯示，操作員只需要在任務介面用滑鼠劃定任務區域，然後指定出動的無人機數量、隊形以及區域搜索任務，無人機就會自行在空中排成一字形的橫隊開始對地掃描，並自主規劃在任務區域的搜索路線。任務過程中無人機蜂群不需要任何的手動調整或干預，如同真正的蜂群一樣具備高度的組織性和協作性。

報導說，具備自主任務規劃能力的無人機蜂群將是未來戰爭的關鍵性技術之一。無人機蜂群可能由數十架或數百架小型/微型無人機組成，它們能夠根據即時戰場資訊自行調整任務規劃，並指派不同任務載荷的無人機執行特定任務，以協同完成作戰任務。

報導表示，動輒成千上萬架無人機組成的無人機編隊表演並不罕見，但它們只是按照預定程式進行飛行，相互之間不存在資訊交互與任務協調，而且無人機蜂群是「去中心化」架構，任何一架或多架被擊落，也不會令整個機群結構崩潰，剩餘的無人機蜂群還會根據即時戰場情況，重新分配任務，從而極大提高了完成任務的能力。