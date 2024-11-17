34歲歌手「麻吉弟弟」周立銘，小時候和表哥黃立成組成「麻吉」紅極一時，長大後一度淡出回到美國生活，近年再度以DJ身分回到台灣音樂界，直到2021年，才公開和經紀人女友Nicky結婚，今（17日）晚他再度宣布喜訊，正式迎接兒子的到來。

周立銘17日晚間在臉書用英文慶祝，「歡迎（兒子）來到這個世界！」證實兒子已經出生，而且是一位非常健康的寶寶，也向愛妻Nicky表達感恩，「Nicky辛苦了！」

另外，周立銘也首度曬出一家三口和樂融融的照片，只見Nicky表情輕鬆又愉悅，身穿灰色寬版上衣，頭戴白色棒球帽，散發幸福洋溢的氛圍，寶寶也在懷裡熟睡，就像小天使一樣平靜又安穩。

周立銘今年5月生日才宣布老婆懷孕一事，如今順利生產，母子均安。（圖／周立銘 MDD臉書）

其實周立銘早在今年5月7日生日這天，向外界宣布老婆懷孕一事，「我想和大家分享我的禮物，Nicky和我要生孩子了！」他難掩興奮情緒地說，自己已經迫不及待地要開始人生的下一章，「我會盡我所能，學習當一個好父親」，廣受外界祝福。