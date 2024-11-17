前海軍艦長呂禮詩日前在中國大陸珠海航展稱讚解放軍武裝，並揚言想讓台灣觀眾知道「我們中國有多強」，引發不同意見。民進黨立委提出修法，擬將退役將領的適用資格，擴及少校以上且領有終身俸人員。國民黨立委洪孟楷表示，感覺只要跟他們講不同的話，就要修法去砍退休俸，就是用青鳥來出征，對你人身攻擊。

洪孟楷17日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，呂禮詩當然要對自己言論負責。但陸委會怎會用這樣的一個回應，要大家共同用民間壓力來口誅筆伐呂禮詩，好像就是點一個訊號，網軍就出征了、青鳥也飛出去。

洪孟楷接著表示，民進黨上任之後，從過去到現在，到底有沒有曾經試圖變成全民的政府，還是只想當民進黨40％的政府。

洪孟楷點出，台灣可貴的地方就是言論自由，或是相關的民主法治，可是動不動就看到，你只要跟他們講不同的話，就要修法去砍退休俸，就是用青鳥來出征，對你人身攻擊，這代表他們自己在分藍綠、自我劃分。