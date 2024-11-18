世界棒球12強錦標賽B組預賽，在17日晚上演台澳大戰，最終中華隊以11:3大勝澳洲，再加上日本隊在同一時間擊敗古巴，也確定台灣、日本將攜手晉級，前進東京巨蛋，讓全台球迷熱血沸騰。不過在比賽當中，一幕由林立拿著戰術表討論的畫面，卻意外讓眾網友通通歪樓，「是準備要訂飲料嗎？」

有球迷在個人Threads上意外截下有趣的畫面，可以看見在2局上半，準備上場打擊的林立，卻突然拿出一張紙，似乎是在跟打擊教練「恰恰」彭政閔討論接下來的擊球策略，也讓原PO開玩笑地形容，「我們台灣人，就算是在國際賽拿著一張紙即時討論情蒐，看起來也很像在訂飲料！」

沒想到該貼文立刻爆紅，在截稿前共湧入55萬人次點閱，多達7.3萬人按愛心，超過900多則留言，以及6千多次轉發和引用。大家紛紛留言「怎麼那麼有才」、「看起來像50X的飲料菜單」、「麻X還是50X」、「哈哈哈哈毫無違和感！波霸奶茶無糖微冰」、「以後戰術都改飲料品名！」

而在台灣贏球確定晉級後，原PO也立刻放上大家慶祝的畫面，開心直呼：「大家可以下去領飲料了！謝謝辛苦的球員、教練團、所有工作人員！去日本要訂什麼喝！」回顧整場賽事，中華隊一共擊出15支安打，而且幾乎全員都有貢獻，還外加2發全壘打，由林立、吉力吉撈．鞏冠完成，最終以11:3擊退澳洲，將飛到東京巨蛋，與日本、美國、委內瑞拉舉行四強賽事。