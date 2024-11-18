台股上周表現差強人意，單周跌掉逾800點，加權指數掉到23,000點大關以下，部分原因來自美超微風暴，以及美國要求台積電部分晶片不能出口大陸等，使台股波動度大增，市場引頸企盼輝達財報能重振多頭士氣。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，雖然這波台灣半導體股價因為川普的關稅議題而受到衝擊，但中長線來看並不影響整體AI趨勢發展，且從晶圓龍頭大廠財報可看出市場對於半導體需求有增無減，若輝達能繳出亮眼財報與樂觀展望，對於科技族群與AI相關供應鏈將帶來助益。

針對即將到來的輝達財報，海通國際證券電子研究主管蒲得宇認為，輝達上季營收將達345億美元，季增15％、年增90％，非通用會計準則（non-GAAP）的毛利率與EPS分別為75％與0.77美元，全數滿足買方法人（buy-side）預期。放眼本季，蒲得宇估計，輝達營收可望來到400億美元大關，季增16％、年增81％。

凱基投顧說明，根據對台積電第四季CoWoS產出的觀察，屆時輝達營收有望滿足市場高漲的預期。然而，輝達仍可能釋出較為保守的本季營收財測，介於380～390億美元。

摩根士丹利證券觀察顯示，輝達近幾季的單季營收通常高出財測20億美元，然後再給出增加20億美元的營收財測，現在要面對的挑戰是，市場預期已經相當高，加上Blackwell與部分H200面臨供應鏈限制的影響依舊沒有消除，必須提防短期上檔空間可能受到壓縮。

大摩也不諱言，輝達正面對過度時期，對股價而言雖可能不是主要催化劑，然衡量Blackwell循環未來可望創造顯著增長，依舊將輝達列為投資首選。

對應至輝達重要合作夥伴台積電，摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，隨AI需求延續性佳，台積電先前法說會釋出「AI需求為真」觀點，台積電2025年CoWoS產能將增加逾倍，意味AI可在台積電明年營收成長率中，貢獻15個百分點的增長。半導體投資領域中，不僅摩根士丹利將輝達列為投資首選，凱基投顧也認同台積電依靠在AI地位至為關鍵，同樣選為半導體領域的首選。