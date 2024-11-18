公務員近年哀號鐵飯碗生鏽，不少人轉而投向國營單位，一名網友分享國軍志願役將提高待遇，未來可能比公務員更優渥，做滿20年還有終身俸，好奇是否有吸引力，引起眾人討論，也有人坦言可以考慮。

一名網友在Dcard發文表示，聽說明年政府要大幅調整志願役加給，看好保底會多5000元甚至10000元，二兵起薪拉到45K應該不是問題，考量從軍不用考試又20年終身俸，運氣好到上下班單位去還能快速累積年資，感覺有點香，讓他好奇「明年志願役會比公務員香嗎？」

貼文引起討論，「目前在職公務員，真的有在考慮辭職簽下去」、「你敢拚其實真的是個選項」、「說真的與其普考公務員，不如當志願役，中士應該也有4萬多，離島多快一萬」、「如果能熬過前面5年，後面會越來越開心的」、「我是海巡署的招募員，一直有聽說要大幅調薪的消息，若後續有意願報考軍職，歡迎把海巡納入考慮選項」。

也有網友無法認同，「ㄟ不是，你講的好像撐過那20年很容易一樣」、「飲料店也能45K，還不用穿綠色和戴綠帽」、「給再多也不會想簽下去」、「我四個月已經在爽單位了，還是覺得在外面舒服些」、「沒有爽，學長學弟制，和大量的行政作業，想退伍但提早退伍又要賠錢」。

目前志願役士兵薪資，初任二等兵為36,350元，國防部長顧立雄上周赴立院備詢時表示，正研議提高志願役官兵加給，預計1個月內提出調整方案，攸關基層官兵的招募與留營率，除了提升國軍地位，也要增加待遇。