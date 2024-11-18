好市多（Costco）的低廉價格與大宗包裝吸引不少消費者的目光，但是會員制度也讓不少想到好市多消費的人往往看到會員費就卻步。但根據外媒報導，近日調漲會員年費的美國好市多正舉辦限時優惠活動，讓民眾享有超優惠的年度會費。

據美國財經媒體CNBC報導，通過StackSocial電商平台花費65美元（約新台幣2128元）購買一年的Costco金星（Gold Star）會員資格，將可獲得45美元（約新台幣1473元）的Costco購物卡。換句話說，實際支付的年費僅為20美元（約新台幣655元），較原價65美元足足少了69.2%。

同樣的優惠也適用於年費為130美元（約新台幣4256元）的Costco黑鑽卡（Executive）會員。若選擇此會籍，在Costco購買的所有商品均可獲得2%的現金回饋。同時會員還將收到45美元的購物卡，第一年年費降至85美元（約新台幣2783元）。

不過報導中也提醒，這項超值優惠僅適用於新會員或會員資格超過18個月的過期會員，並需於2025年1月31日前購買。而會員資格將包括一張主要會員卡，且可替家中另一位年滿16歲的成員提供一張家庭卡（Household Card）。2張卡片均享有相同會員優惠。