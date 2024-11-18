目前正在亞塞拜然首都巴庫(Baku)舉行的第29屆氣候高峰會( COP29)，核能發電已成為各國討論中心話題，這標誌著各國的重視程度，以及心態的轉變。雖然會場上還是有反核團體在拒絕核能，但是擁核團體直接跳出來與之對抗，聲勢更強於反核者的意見。

紐約時報報導，多年來，氣候會議的展覽空間，基本上被太陽能和風能等再生能源支持者所佔據。至於核能，雖然在理論上會被提到，但是明顯遭到冷落，許多人將核能視為問題的一部分，而不是解決方案的一部分。

然而，今年卻明顯所不同。隨著世界能源需求持續攀升以及緩解氣候變遷的迫切呼聲，核能正在受到關注，最明顯的表現是一份被稱為《至 2050 年核能增至三倍宣言》獲得大量與會國的同意，至會議的昨天為止，總共有31個國家簽署，包括亞美尼亞、保加利亞、加拿大、克羅埃西亞、捷克共和國、*薩爾瓦多、芬蘭、法國、迦納、匈牙利、牙買加、日本、*哈薩克、*肯亞、大韓民國、*科索沃、摩爾多瓦、蒙古、摩洛哥、荷蘭、*奈及利亞、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、瑞典、*土耳其、烏克蘭、阿拉伯聯合大公國、英國和美利堅合眾國。 加*號的是指目前並未運作核電的國家。

世界核能協會(World Nuclear Association)理事長薩瑪·畢爾巴鄂·萊昂 (Sama Bilbao y Leon)對這個發展感到非常欣慰。她說，自1999 年以來，自己一直參加每年的聯合國氣候變遷會議，第一次參加時，她還只是核工系的學生。她回憶說：「我就遇到反核團體對我們說『你在這裡做什麼？請離開！』」

「如今，情況已大不相同。越來越多的人願意談論核電作為解決方案。」

核能仍有許多批評者，其中包括環保人士，他們指出該技術成本高且產生放射性廢棄物，所以也不算環保。但是，今年氣候談會議期間，許多政治家似乎渴望重新審視核能技術，也不認為核廢料就是阻止使用核能的好理由。

捷克共和國總理彼得·菲亞拉(Petr Fiala)本週在向其他領導人發表講話時表示「這給了我希望，核能在世界各地越來越受歡迎，我一直堅信，核電對於實現氣候目標至關重要。」

這種變化是有好個因素所驅動。在英國和美國，想要逐步淘汰化石燃料的政治家和企業表示，他們需要穩定的無碳電力，以補充無法全天候都運轉的太陽能和風能。至於東歐，許多國家一直在尋找替代俄羅斯天然氣的方案。

在一些發展中國家，他們看重的是核電同時具備環保與經濟目標。不會排放廢粂，同時滿足不斷增長的能源需求。

然而，障礙是巨大的。過去二十年間，全球核電廠的發電量基本上持平。許多國家都因工程延誤和成本飆升而望之卻步，這又困擾了新反應爐的建設計畫。德國和日本等反核聲浪大的國家，還因為公眾反對而自行關閉了反應爐。

批評者稱核電容量增加三倍的承諾「毫無意義」，懷疑能否以經濟實惠或安全的方式實現這一目標。日本經濟產業省高級官員木原慎一(Shinichi Kihara)表示： 「我們需要務實方案解決實際問題。核子項目經常面臨未來成本超支的不確定性。」

拜登政府在會談中特別積極推動核電。週二，白宮發布了一份詳細的路線圖，說明該國如何在 2050 年之前將核能力增加兩倍。美國政府簽署了一份意向書，向波蘭的一個項目提供約 9.79 億美元的貸款，該項目將建造3座由美國西屋電氣公司設計的大型先進壓水式反應器AP1000。

核電支持者提供的文宣，他們表示，運作良好無輻射外洩的核電廠，其釋放的輻射量還不如一支香蕉的天然輻射量。 (圖/ Nuclear for Climate)

白宮氣候與能源高級主任傑克·萊文(Jake Levine)表示，美國有興趣在東歐擴大核電的使用，以幫助東歐各國解決對俄羅斯天然氣的依賴。萊文說：「核電為我們的許多合作夥伴和盟友，提供了明確的能源安全價值」。

雖然拜登總統將於一月離任，但萊文表示，「在海外推廣美國核子技術的努力，己得到了國會兩黨的大力支持，不因政黨輪替而改變。」

美國在東歐的盟友羅馬尼亞，已經從兩座大型反應爐獲得全國五分之一的電力。現在該國希望就恢復另外2座反應爐進行談判，這兩座反應爐因1986年的車諾比事故而停工，如何恢復工程需要西方先進國家的幫助。

與此同時，俄勒岡州一家名為 NuScale 的新創公司，計劃在美國政府貸款的支持下，為羅馬尼亞建造6座較小的反應爐(SMR) 。一些專家認為，新一代小型反應爐，可能比傳統大型反應爐更容易融資與建造，儘管該技術尚未得到證實。

不過，羅馬尼亞面臨的一個障礙是：該國許多合格的工人。，已前往阿拉伯聯合大公國，為該國建造了大型的核電廠，阿聯可以支付更高的工資。

雖然工人被挖走了，但是羅馬尼亞能源政策集團高級研究員科瓦塔留(Andrei Covatariu)表示：「核電發展勢頭依然明顯，這不是一個會消失的話題。」

當然，支持和反對核電的示威活動也隨之而來。星期四，數十名反核者舉著寫有「不要用核能破壞氣候」、「停止核能」等口號的標語。

為首的是厄瓜多環保非營利組織 Acción Ecológica 的主席亞內斯 (Ivonne Yanez) ，她說：「如果考慮到鈾礦開採、精煉造成的污染，核能就不能算是清潔能源。我們必須停止考慮核能。」

但是，在會場的其他地方，一群名為「核能改善氣候」( Nuclear for Climate )的年輕核能專業人士，也舉行了自己的核電推廣會。其中兩人打扮成北極熊，舉著原子符號跳舞，其他人則向好奇的人群分發香蕉。

為何送香蕉? 擁核者說：「一根香蕉也含有輻射，其輻視量相當於一個人在維護良好的核電廠旁，生活一年所受到的輻射量。」

該組織首次與會晬2015年，簽署著名的《巴黎協定》的那一屆，之後就一直參與。27 歲的布魯塞爾核工程師貝爾納特 (Hugo Bernat) 說： 「最初我們的規模非常小，也不受歡迎。但現在我們的支持者增加了，擁核運動正在增長。」