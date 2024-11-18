中華隊17日以11比3大勝澳洲，拿下世界12強棒球賽前進東京複賽的門票，頭號功臣非單場6支5、4打點、2盜壘、得3分的2棒林立莫屬。林立賽後表示，打不好也有打不好的調整方式，特別感謝情蒐資料讓他可以設定要打的球路，也謝謝打擊教練彭政閔和總教練曾豪駒的指導，給他機會在場上發揮攻擊力。

「前幾場安打沒有打那麼多，短期比賽就是這樣，每一天都是重新開始，打不好也做調整，看用什麼方式去面對今天的比賽。」林立表示，球隊準備了很詳細的情蒐資料，讓他對沒碰過的投手也有概念，但如何去解讀資料、擬定打擊策略，不同的人可能看法不同，他就很感謝彭政閔的解讀與建議。

對於中華隊4戰打了6支全壘打，林立也說沒有想到，「其實國內全壘打真的沒有打得這麼多。」顯示台灣棒球真的有提升，才會有這樣的結果，「能夠造成其他隊的威脅，沒有那麼舒服的比賽，就是成功。」

至於中華隊此役前4局就3次盜壘成功，林立個人就有兩次，也是依據情蒐所制定的策略，認為這樣可以給澳洲壓力，「我們的優勢就是速度。」因此賽前教練團就設定上壘就跑的戰術。儘管澳洲一直換投，也會增加掌握起跑時機的難度，但林立表示對方投手本屆都已出賽過，投球動作大還是小都有概念。

中華隊前進東京，也確定在23日再戰日本，林立表示，雖然16日輸給日本，「但我們在比賽中其實也給他們壓力，三振也不像以前那麼多，也是我們一直再進步。輸了一次，能夠再對決很開心，希望可以從日本身上拿下勝利。」