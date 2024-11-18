外長林佳龍17日清晨率領20家無人機業者，含漢翔、雷虎科技、經緯航太和神達投資控股等公司，前往中東歐立陶宛，將參與一場聚焦無人機技術論壇。據，了解行政院成立經濟外交工作小組，計畫在巴拉圭、菲律賓及中東歐等國設立海外產業園區示範基地，打造產業聚落，目前已有眉目，待卓揆近期拍板，將積極展開。

外傳立陶宛因土地取得及電力問題，與台灣合作的半導體計畫「喊卡」，知情高層表示，立陶宛科技集團Teltonika暫停在維爾紐斯高科技園區建廠計畫，但並不影響我工研院與立國在半導體的合作計畫。

中東歐是我行政院經濟外交工作小組重要議題之一，外交部將規重要策略，與立陶宛及捷克等中東歐國家，展開深層經貿合作。立陶宛國防部於今年5月宣布推動本土無人機製造商計畫，並在軍校教授無人機操作課程。本月初，立陶宛與烏克蘭簽署一份合作備忘錄，共同生產包括無人機在內的軍事設備。

據悉，此次林佳龍率團訪問的目標之一是促進台灣與立陶宛在無人機技術上的合作，尤其立陶宛的雷射技術有相當優勢，可應用於反無人機系統。林佳龍在臉書上說，此行將與歐洲無人機廠商交流，推動台灣無人機產業與國際接軌，展現台灣研製無人機研發及製造實，共同強化全球無人機民主供應鏈，使台灣成為其核心，落實賴總統「經濟日不落國政策」的願景。

此行由台卓越無人機海外商機聯盟與貿協共同籌組，由漢翔董事長胡開宏擔任團長，預計24日返國

另外，政府也和捷克在半導體密切合作，行政院8月底9月初由祕書長龔明鑫率領跨部會首長大陣仗開赴歐洲，鎖定捷克考察，了解半導體發展的投資環境及商機，選定距離德勒斯登1小時車程的烏斯季，將規劃為未來台灣半導體供應鏈投產業園區，同時提供稅收優惠，支持台灣半導體供應鏈業者落腳捷克。

此外，據了解，經濟外交工作小組也鎖定南美洲唯一邦交國巴拉圭為榮邦計畫的重要對象，未來將在巴拉圭開闢科學園區及智慧工業城，提供智慧城市解決方案。南美洲國家巴西、阿根廷、烏拉圭、巴拉圭等國要籌組成「南方共同市場」的關稅同盟組織，未來若台商前往巴拉圭科學園區投資，可利用南方共同市場拓展和歐洲等各國貿易往來。

除了中東歐、巴拉圭外，新南向國家就是在美方支持下，要參與美日菲倡議的「呂宋經濟走廊」，外交部目前已有完整策略，日前國發會主委劉鏡清也率團親赴菲國考察投資環境，並作初步接觸，預計先從切入農業、半導體、智慧應用產業、數位及淨零創新服務解決方案等切入，至於光風電等再生能源，因涉及電力輸送等複雜課題，暫不列短期優先項目。

據了解，近期卓揆將親自召開經濟外交工作小組會議，敲定中東歐、巴拉圭及菲律賓三大議題的榮邦計畫策略，隨即全面有系統展開推動。