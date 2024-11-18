川普當選概念股發燒 特斯拉、比特幣錢景看漲

哪些美股是川普任期內，具有長期投資的標的？從川普的經濟政策，就能分析出端倪，像是打算降低企業税為15%、對進口商品徵收高額關稅、支持加密貨幣、放寬對金融業的監督等等，都會對美國企業未來的獲利造成重大影響，因此川普的政策，就成為「投資明燈」。

川普當選後特斯股價表現。資料來源：Google 財經

哪些股是所謂的「川普概念股」？ 各大分析師從川普的各項政策中，歸納出五大面向，首先就是「特斯拉」，特斯拉的執行長馬斯克，在競選期間大力為川普助選，也讓川普湧泉以報，在勝選感言中，特別稱讚馬斯克是「一顆新星」、「超級天才」，未來更有機會放寬特斯拉相關的法例規範，像是自動駕駛等等，有利於特斯拉未來的發展，這也反應在特斯拉的股價上，從11/6川普確定勝選後，特斯拉股價就一路飆漲，到11/12日，五個交易日股價暴漲41.59%，是受益最大的川普概念股。

川普概念股帶動S&P500漲勢 分析師看好上萬點

川普長期以來非常支持加密貨幣，競選期間，更承諾未來要讓美國成為地球的加密之都，因此川普確定當選後，比特幣更是水漲船高，上漲超過30%，甚至在11/12更飆出創下8萬6375元的歷史新高紀錄，帶動相關概念股股價，像是微策略（MicroStrategy）飆升26%、美國加密貨幣交易所（Coinbase）也大漲超過20%。

除此之外，像是美國的金融業，美國銀行股、摩根大通，還有傳統的能源類股，包括埃克森美孚，以及製造業、軍工產業、科技產業，都是川普當選後的受益者，而囊括最多「川普概念股」的就是標準普爾500指數（S&P 500），從川普當選後就一路飆漲，突破6000點大關，華爾街分析師更預測，標普500指數將上看10000點。

川普當選後，標普500指數漲幅。資料來源：Google 財經

川普2.0時代來臨 00924長期投資美股最優選擇

想要搶搭「川普」概念股的順風車，台灣也有許多追蹤標普500指數的ETF，其中復華美國標普500成長ETF（00924)），更是追蹤標普500成長指數，也就是從標普500指數中，再以獲利因子、營收因子、股價因子三大指數，挑選出228支具有成長性的個股，等於是精選再精選，其中包含了特斯拉、輝達等科技公司。

據統計，標普500成長指數10年累積報酬率達316%，權重股幾乎全是行業龍頭，像是輝達、蘋果、微軟、雅馬遜等公司都長期紮根於自身產業，長期表現優異。多元持有這些美國指標性的個股有望獲取長期穩健的投資回報。

川普當選後，復華美國標普500成長ETF股價表現。資料來源：Google 財經

另外能源、醫療、銀行等產業也包含在成分股內，帶動00924的股價，川普確定當選後，就上漲了4.25%，未來更有機會跟著川普概念股持續上漲，不管是計畫短期或是長期投資，都是不錯的選擇。

(文／蔡季伶撰寫提供)

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。