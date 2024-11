不看眼下利益,而是看準未來發展。世界健身歷時8年長跑,終獲品牌方點頭完成收購。此舉,無疑是世界健身投入國際市場的關鍵起手式。

「就從現在起,World Gym International(WGI)的品牌所有權、經營權和加盟系統,全都屬於台灣!」10月28日,台灣最大連鎖健身房品牌世界健身(World Gym)董事長暨總經理柯約翰(John Caraccio)在記者會上宣布,斥資九百萬美元(約二.九億新台幣)收購美國品牌方,讓World Gym正式成為台灣品牌。

兩大考量 決心拿品牌經營權

此舉,既讓世界健身有機會走出台灣,打通前進國際市場的路,更能每年為公司挹注350萬至400萬美元(約1.1億至1.3億新台幣)的權利金收入。

消息一出,隔日世界健身股價應聲漲停,衝上108.5元,截至11月12日,股價回落至96.2元,市場仍在觀望。外界好奇,世界健身如何以被授權方身分吃下品牌方,這背後又有何盤算?

「不願受制於人」與「進攻海外市場」,是世界健身積極收購品牌方的兩大考量。

「我們在8年前就跟品牌方提過要收購。」不甘只當被授權方的柯約翰直言,8年間,對方都果斷拒絕,但團隊仍鍥而不捨,直到今年初才終於迎來轉機。

一次在美國洛杉磯的健身展會上,他們再度向品牌方釋出收購意向,結果對方居然沒有直接否決,而在郵件中首度鬆口,「I would like to hear your thoughts.」(我想聽聽你的想法。)

柯約翰推斷,一來是品牌方在疫情時經營得較為辛苦,雖在美國、台灣、澳洲等地都有拓點,但速度趨緩,因而萌生脫手念頭;二來是台灣作為全球最大經銷商,並已於今年1月上市,自然成為買主的優先選項。

原品牌方擁有品牌經營權,主要收入源於加盟權利金。世界健身財務長謝如菁強調,這半年來經過不下數百次與對方開會討論,檢視全球每位加盟者的合約書、加盟金、財務和有無訴訟案等,確認沒負債、訴訟,才正式簽約,「畢竟誰也不想接手一個爛攤子。」她直言。

「對方有意要賣,後面一切好談。」柯約翰透露,品牌方原開價1500萬至2千萬美元,經不斷協商後,雙方以9百萬美元拍板成交。

手握品牌權利,讓世界健身即日起可獲得台灣在內共10國、271家店,每年約350萬至4百萬美元的權利金(包括世界健身原先每年支付的117萬美元),這筆金額將全數轉為營收。謝如菁推估,扣除管理全球據點的人力、系統等成本後,世界健身營業利益率可達50%,換算利潤約為175萬美元。

謝如菁透露,能有五○%營業利益率,來自世界健身的行銷、管理優勢,品牌方利潤並沒有這麼高,「否則誰願意賣得那麼便宜。」

浦惠投顧產業分析師黎志建觀察,每年獲利175萬美元的品牌,能以9百萬美元買到,真的非常划算。

「我們看重的不是眼下的收入,而是未來的海外市場。」柯約翰進一步指出收購背後的關鍵考量。

