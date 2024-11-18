婦人小萱（化名）身為1個孩子的母親，她因罹患心臟重大疾病，領有重度身心障礙證明，由於已無謀生能力，僅能仰賴低收入等補助度日，無其他財產、積蓄，確有不能維持生活之情形，因此參酌所在縣市平均每人每月最低生活費，請求孩子按月給付1.6萬元扶養費，直到她的死亡之日止。

法院審理，小萱的孩子指控，母親自從他出生以來，就未善盡扶養義務，並且離家在外居住，將她交由祖父母照顧。而且母親在他1歲多時，就與父親離婚，也明確表示不想回家，不要照顧他，也未曾支付任何扶養費，因此他與母親形同陌生人。

法官考量，小萱現年僅40歲，因罹患心臟疾病，領有重度身心障礙證明，現在已無謀生能力，除了領有低收入戶、身障生活等社會福利補助，每月共15944元外，並無所得，名下也無其他財產，堪認確屬已不能維持生活之人。

小萱的前夫到庭證稱，孩子出生幾個月後，小萱便離家出走，大約半年以上之後，他就請小萱回來辦理離婚，並約定孩子的監護權由他單獨行使。小萱沒有負擔過孩子的扶養費，當時有口頭約定小萱每個月分擔5000元，但是都沒有給過。

法官審酌，小萱身為人母，在孩子出生後數月起至成年之際，均未盡扶養義務，在成長過程中也缺乏照顧，無正當理由就全然未盡扶養義務，並且情節重大。日前依法宣判，孩子請求免除對小萱之扶養義務，洵屬有據，應予准許。