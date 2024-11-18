男子阿國與大陸女子小萱（均化名）在2000年結婚，婚後小萱來台與阿國同住生活。不料，14年前小萱得知阿國僅有20萬元財產可以繼承，當時小萱就很生氣的跑回大陸，之後就再也沒有回來，而且是音訊全無。阿國不滿小萱明顯是惡意遺棄，憤而依法請求判決離婚。

法院審理，法官認，按夫妻互負同居之義務，但有不能同居之正當理由者，不在此限；夫妻之一方以惡意遺棄他方在繼續狀態中者，他方得向法院請求離婚，民法第1001條、第1052條第1項第5款分別定有明文。

而小萱未於言詞辯論期日到場，更未提出任何書狀聲明或陳述。法官調閱入出境資料顯示，小萱最後1次從台灣出境之後，已經長達13年多的時間，未再有入境台灣的紀錄，堪認阿國之主張為真實。

法官審酌，阿國與小萱是夫妻，而小萱無故離台將近14年，迄今未能與阿國履行同居義務，也沒有證據顯示，小萱有不能履行同居義務的正當理由，小萱是以惡意遺棄阿國在繼續狀態中。日前依法宣判，阿國請求判決雙方離婚，即屬有據，應予准許。