男子阿國（化名）身為2個孩子的父親，因為年紀已大加上曾3度中風，領有輕度身心障礙證明，2023年出獄後身體狀況不佳，還裝有心臟支架，名下沒有任何資產，也未領有社會補助，已經無法維持生活，因此依法請求2個孩子均按月給付1萬元扶養費，直到他的死亡之日止。

法院審理，阿國的孩子們指控，父母親在1995年離婚後，父親就不曾扶養照顧他們，對父親的最大印象，就是父親被警察帶回家中，與他們及母親道別，父親的消失對他們母子3人造成心理打擊，也因父親不曾給付扶養費，導致他們國中開始都需打工貼補家用，因此應免除他們的扶養義務。

法官考量，阿國現年61歲，在2020到2022年的給付總額分為66000元、0元、0元，名下並無其他財產，也未請領勞保退休金及國民年金給付，也沒有任何社會補助，且因中風後遺症而有輕度肢障，並患有白內障、高血壓等疾病，已無法維持生活，而有受扶養之必要。

阿國的前妻到庭證稱，當年婚後住在她買的房子裡，後來她賣掉房子，改買新的預售屋，但阿國居然把賣房的錢挪作他用，後來她向娘家借款才能支付新屋的分期款；搬進新房子後，阿國竟向地下錢莊借100萬元，是她媽媽拿錢出來處理，也因此將新房子過戶到她弟弟名下。

而雙方離婚之後，阿國都沒支付小孩扶養費，也沒來探視過小孩，而且阿國還陸續因案入監服刑，跟2個小孩的關係很冷淡，因為她沒有辦法負擔孩子們的扶養費，還要靠娘家幫忙，所以孩子們從國中就開始打工。

阿國對此也坦承，他當時確實有跟地下錢莊借錢，也沒有負擔小孩的扶養費用，對於前妻所說，他都沒有意見。法官認，2個孩子主張阿國無正當理由，就對他們未善盡扶養義務，堪信為真。

法官審酌，阿國身為人父，非無能力不能扶養2個孩子，卻在他們成年之前，罔顧他們稚齡亟需父親的照護關愛，卻對其等生活所需及成長狀況未給予關懷，也未負擔扶養費，彼此感情疏離。日前依法宣判，阿國請求2個孩子給付扶養費用，為無理由，應予駁回。