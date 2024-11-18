如果你不小心落水了！救援的消防隊丟了繩圈，相信正常人都會套住手臂，這樣可以方便消防隊將人拉救上岸，但沒想到在大陸有名男子意外落水，消防隊丟繩圈時，竟然直接套住脖子，讓現場消防隊人員全部傻眼！所幸最後出船艇順利將男子救起，而男子落水原因還有待釐清。

本月15日在大陸山東德州，在河邊有一名男子意外落水，民眾見狀立即報警，消防隊獲報到場，因為地勢不好救援，現場人員在等待船艇到達前，先丟了繩圈讓男子套住手臂，避免男子體力不支溺水，但男子在接到繩圈後，警然直接穿過頭部，繩子直接套在脖子上，讓現場消防隊員沒人敢拉繩救援，就怕把男子當場勒斃。

沒想到這名落水男子，用繩圈套脖子時，大家都在勸阻，但男子不聽勸，還要求消防隊趕快拉，最後還告誡附近民眾，不要錄影，不要發朋友圈，所幸最終船艇到達，順利將男子救起上岸。

而網友們看到這名男子的行徑影片，紛紛留言表示：「喝傻了」、「這樣誰敢拉阿」、「這….人才啊！」、「沒眼花吧，居然套頸，想自毀還是？」、「這是個狠人」、「結果沒發朋友圈，發了微博」、「這應該喝大了」、「落水降智商？」。