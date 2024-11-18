人有三急！這其中就包含了尿急這一項！近日在大陸一名男子酒駕，被當地警方攔查後，男子因為尿急要求原地「大解放」，排出的尿液直接讓地面呈現一個小水漥，現場警員都保持安全距離，深怕被這名酒醉男噴到，沒想這名男子在快結束之際，竟當場起跑，使用了「尿遁」之術，當場狂奔要逃離，警察發現也立即追上，這行為全被旁邊民眾用手機拍下PO網。

根據網友上傳網路微博的畫面，PO文者表示「真實演繹，什麼叫尿遁」，從畫面來看，該名男子因為酒駕被溫州的警方攔檢，當場掏出生殖器就原地解放，在快尿玩的時候，男子當場收槍快跑，警方隨後追上，最終男子還是難逃法網，因為酒駕被依公共危險罪送辦。

而網友們看到這段影片，紛紛留言表示：「好傢伙怎麼來這一齣？」、「拋副油箱，開加力」、「這叫做虛晃一槍」、「我的天啊這也太噁心了吧」、「這是喝了多少啊」、「太搞笑了這波操作真的是太驚人了」、「溫州交警查酒駕遇尿遁！這招真絕了」。

而尿遁的故事不說你不知道！項羽當年鴻門宴要刺殺劉邦，此計謀被劉邦發現，宴客吃到一半！劉邦表示腹中漲水，起身前往如廁，沒想到一去不復返，而這就是尿遁的由來。

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