第15屆珠海航展於12日開幕，大量共機參加空中表演，其中最受到關注的殲-35A匿蹤戰機也現身，雖然僅以中低空飛行方式短暫亮相，但被眾人看到尾焰出現「馬赫環」，與此同時殲-20也做出「升葉飄」的高難度動作。對此，前F-5E飛官張延廷17日就表示，「急速上升的滾轉就是升葉飄，我們是第一次聽過，升葉飄表示殲-20在這方面，可能它剩餘推力大，如果用動態的形容，是滾轉鑽升」，引發討論。

張延廷17日在中天節目《張雅婷辣晚報》中表示，「因為殲-35A馬赫環的出現，是它後燃器經過燃燒室，再催動渦輪，催出來之後最後有一個後燃器，再做一個霧狀的油，才進入完全燃燒，它要噴出來，速度要夠快，它的尾焰顏色都到紫色接近白色，表示燃燒完全，推力就會比較充分釋放，溫度很高，所以會有馬赫環出現」，張延廷直言，「如果速度沒那麼快，一環一環就看不清楚」。

同時張延廷也接著說，「殲-35A將來是通用型，海航、空軍、外銷都會有，殲-20就以他們的空軍專用來做設計，所以殲-35A的數量未來可能會超過殲-20」，至於殲-20做出的高難度動作，張延廷坦言，「急速上升的滾轉就是升葉飄，我們是第一次聽過，大家都是講落葉飄，飛機進入螺旋之後，水平螺旋就是落葉飄，升葉飄表示殲-20在這方面，可能它剩餘推力大，這就變成垂直螺旋，鑽升螺旋，如果用動態的形容，是滾轉鑽升，現在殲-20、殲-35A都有到達這個水準」。

至於F-16做不做得出高難度的動作？張延廷最後也講，「因為F-16禁止進入螺旋，這技術命令有講，沒有辦法進入螺旋，就沒辦法水平螺旋，就沒有落葉飄，螺旋解不出來就墜機，機毀人亡，氣動力平衡已經失衡了」。