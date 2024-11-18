國民黨立委馬文君在13日舉行的立法院外交國防委員會中踢爆，國防部編列的預算顯示，參謀本部竟然有臨時人員月薪高達16萬元，「比次長還多耶！」質疑是什麼樣的臨時人員，竟有如此高薪？而國防部長顧立雄一度說是蠻資深的英文傳譯，但後來也說明先前的回答有些誤差，要再去查證。對此，前立委沈富雄17日就表示，「那跟美國為敵、住在美國的武官辦公室，做這樣類似工作的人，都要從美國人去挑嗎？我覺得他們不會，他們自己應該有人」，引發討論。

對於國防部編列的預算顯示，參謀本部竟有臨時人員月薪高達16萬元，國防部回應，該「約聘人員」薪資係駐美辦公室2項勞務人力合約給與，預算編列均參考商情訂定底價。

沈富雄17日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，「顧立雄本來第一次回答是可以的，他說資深傳譯人員，但他後來又覺得不妥了，要離開立法院的時候，又說回去再查，回去查變成這是駐美國，顯然請的是美國人」，沈富雄坦言，「所以你說用台灣的法律，低於次長的薪水，這錢是不少，但在美國是請不到人」。

沈富雄也說，「所以要檢討的是我們國防部，需要這麼相當專業英文名詞的翻譯，我們自己人無法勝任，所以要請美國人」，沈富雄最後更質疑，「那跟美國為敵、住在美國的武官辦公室，做這樣類似工作的人，都要從美國人去挑嗎？我覺得他們不會，他們自己應該有人」。